**Rouge et Or 2021 : Marché d’artisans d’art et créateurs** ———————————————————– ### Pour la 6ème année consécutive, l’association Artis’Angles organise son marché **d’artisans d’art et producteurs locaux les 20 et 21 novembre.** **Au cœur d’Angles sur l’Anglin, un des plus beaux villages de France**, des chaussures rouges vous guideront d’un lieu à l’autre pour découvrir les exposants. Les artisans d’art présenteront leurs créations, réalisées à partir de la matière première qu’ils subliment : **terre, bois, verre, cuir, métal, textile, etc…** Les producteurs feront découvrir et déguster leurs produits culinaires et une productrice de cosmétiques au lait d’ânesse présentera ses savons, baumes et autres. **Le dimanche sera ponctué d’animations musicales** dans les lieux d’exposition ou autours des braseros. **Un food truck vous proposera des saveurs italiennes dans ses piadines.** Week-end Rouge et Or, l’occasion de se faire plaisir et faire plaisir. **Samedi 20 novembre : 14h – 18h** **Dimanche 21 novembre : 10h – 18h** Contact : Association Artis’Angles Mairie 86260 Angles sur l’Anglin Tel : 06.20.79.44.92 [https://www.facebook.com/Rouge-et-Or-marché-dartisans-dart](https://www.facebook.com/Rouge-et-Or-march%C3%A9-dartisans-dart-103358134439646) Venez découvrir artisans d’art et créateurs au cœur d’Angles sur l’Anglin. Angles-sur-l’Anglin 86260 Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin Vienne

