Cinéma d'Erquy, le samedi 28 août à 17:30

Durée :1h 28min Réalisateur : Farid Bentoumi Interprètes : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet, Thierry Rousset **Synopsis** : Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. thriller Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-08-28T17:30:00 2021-08-28T19:00:00

