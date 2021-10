Rouge Chaperon – Brikabrak Saint-Chamassy, 27 novembre 2021, Saint-Chamassy.

Rouge Chaperon – Brikabrak 2021-11-27 – 2021-11-27

Saint-Chamassy Dordogne Saint-Chamassy

Dans le cadre de la saison culturelle de BriKaBrak, ce spectacle de marionnettes de la compagnie Mouka vous propose de plonger dans le conte du petit Chaperon rouge.

Monde mouvant, minuscule et imprévisible. Ici, ustensiles de cuisine, marionnettes et manipulateurs se glissent dans la peau des personnages et nous entraînent à la dérive de nos fantasmes dans un univers d’une poésie tendre et saignante.

Tout public à partir de 11 ans

Réservation en ligne sur le site internet de BriKaBrak

Dans le cadre de la saison culturelle de BriKaBrak, ce spectacle de marionnettes de la compagnie Mouka vous propose de plonger dans le conte du petit Chaperon rouge.

Monde mouvant, minuscule et imprévisible. Ici, ustensiles de cuisine, marionnettes et manipulateurs se glissent dans la peau des personnages et nous entraînent à la dérive de nos fantasmes dans un univers d’une poésie tendre et saignante.

Tout public à partir de 11 ans

Réservation en ligne sur le site internet de BriKaBrak

Dans le cadre de la saison culturelle de BriKaBrak, ce spectacle de marionnettes de la compagnie Mouka vous propose de plonger dans le conte du petit Chaperon rouge.

Monde mouvant, minuscule et imprévisible. Ici, ustensiles de cuisine, marionnettes et manipulateurs se glissent dans la peau des personnages et nous entraînent à la dérive de nos fantasmes dans un univers d’une poésie tendre et saignante.

Tout public à partir de 11 ans

Réservation en ligne sur le site internet de BriKaBrak

dernière mise à jour : 2021-09-28 par