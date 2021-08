Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon ROUGE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

ROUGE Centre d’art et de Culture, 8 septembre 2021, Meudon. ROUGE

du mercredi 8 septembre au dimanche 12 septembre à Centre d’art et de Culture

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. THRILLER DE FARID BENTOUMI AVEC ZITA HANROT… FRANCE – 2021 – 1H28 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T20:30:00 2021-09-08T22:00:00;2021-09-09T20:30:00 2021-09-09T22:00:00;2021-09-12T14:30:00 2021-09-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon