JAZZ’N CITE rouge belle de mai Marseille, lundi 19 février 2024.

JAZZ’N CITE ♫♫♫ Lundi 19 février, 21h00 rouge belle de mai Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T21:00:00+01:00 – 2024-02-19T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-19T21:00:00+01:00 – 2024-02-19T23:00:00+01:00

Ouverture à 19h30 ENTREE LIBRE !!!

Chaque soirée est unique selon les musiciens qui composent les ensembles jazz ou Jazz-band.

Depuis les grands standards, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Charlie Parker… jusqu’aux compositions des enseignants ou des élèves, un programme Jazz’n Cité qui se termine par le « bœuf », laissant place à une improvisation savamment menée.

Distribution avec les élèves du département jazz des classes de basse, batterie, contrebasse, piano, saxophone et ensemble jazz dirigées par :

Renaud MATCHOULIAN et Wim WELKER (Guitare), Gilles ALAMEL (Batterie), Cathy ESCOFFIER (Piano), Yves LAPLANE (Piano), Edouard THOMMERET (Saxophone), Joseph CRIMI (Basse et contrebasse)

http://www.citemusique-marseille.com

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.citemusique-marseille.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]