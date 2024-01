Soul Sliders rouge belle de mai Marseille, samedi 3 février 2024.

Soul Sliders ♫♫♫ Samedi 3 février, 20h00 rouge belle de mai A partir de 12€

Début : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Chers SouLovers

On vous a déjà tout dit dans la bio.

Commencez pas, oui, c’est toujours un samedi.

Soul of Marseille c’est Jazmine Sullivan qui s’invite avec sa bff, à une soirée Jorja Smith pour un tiep harissa banane coco avant le live de Franck Ocean ou d’un groupe Soul dont elle se rappellera plus jamais le nom, à l’after du dancefloor Motown era !

Soul Sliders

Après 4 années d’absence, c’est une immense joie de vous annoncer vos hôtes musicaux et marseillais Soul Sliders !

Nu Soul aux influences spatiales et électroniques.

Rarement vu un violoncelle sur un set Soul ?

Samedi 3 Février, vous découvrirez ce quatuor qui a récemment performé devant +700 personnes à Marseille, avec pour reconnaissance musicale un Live Sofar, tout de même ! et la voix émouvante de Issa Naimo. Ils vous promettent sourires et joie de vivre.

Leur album « Out of Space » revisite les rythmes Nu Soul, R&B et Funk dans une atmosphère planante et spatiale.

https://www.youtube.com/channel/UCiUeJLvrjV2LroXA_uOL4QA

Chant Issa Naimo

Clavier, beatmaking, compositions Tristan Begueria

Guitare Matthieu Bouygues

Violoncelle, choeurs Eléonore Begueria

Tarifs :

Soirée musicale seule 12€ / personne.

Repas seul, sur réservation obligatoire 12€ / personne.

Soirée complète * 22€ / personne.

Soirée complète * comprend le Repas 20h00, Concert 21h00, Dancefloor jusqu à 1h00.

Ouverture portes 20h00.

Distributeur CB à 100m.

La Mensuelle Musicale

Samedi 3 Février 2024

De 20h00 à 01h00

Soirée Soul & Food

Date unique, Places limitées

Réservation ouverte, 04 91 07 00 87

