BIG BAND DU CNRS rouge belle de mai Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

BIG BAND DU CNRS Samedi 16 décembre, 21h00 rouge belle de mai 12€

BIG BAND DU CNRS – conférence & concert

///// réservation fortement conseillée /////

La conférence : Proposée par Vincent TIFFON : « De l’oralité au numérique : mutations de la pensée musicale »

À travers les âges, la création musicale est passée d’un mode de transmission par l’oralité (logosphère), à la transmission par l’écriture (graphosphère), puis par l’enregistrement (audio-vidéosphère), et enfin aujourd’hui par les réseaux numériques (numérosphère). Chaque “médiasphère” est articulée autour de supports techniques qui conditionnent largement les productions musicales. Avec quelques exemples sonores emblématiques, nous proposerons ce parcours médiologique pour comprendre comment les supports de création musicale modifient en profondeur le contenu des œuvres et la manière de les entendre et de se les approprier. Des rebonds sur la musique de jazz seront évidents.

Vincent TIFFON Professeur des Universités en musicologie – Aix-Marseille Université – Lab. PRISM – CNRS (UMR 7061) – Responsable du Fonds Jean-Claude Risset

+ d’infos https://www.prism.cnrs.fr/contact/vincent-tiffon/

Le concert : Des blouses, du Blues, et des chemises à fleurs! Le Big du CNRS, c’est des scientifiques, des musiciens professionnels, des étudiants de la classe de jazz du Conservatoire de Marseille, des amateurs scientifiques, éclairés et illuminés, un kaléidoscope de nationalités, des femmes qui ne s’en laissent pas conter à la trompette, au sax, à la direction…

A côté des morceaux swing et blues, le Big fait son cinéma (musiques de films), du latin-jazz… Mambo! Sous la direction de Anna Gruzina.

+ d’infos : http://bbcnrs.fr/ – https://www.youtube.com/user/ZeFamousProductions/videos

Teaser : https://youtu.be/0U7vupNpuiU

Festival Les Big du 13 https://youtu.be/svoHQFJGY8Q https://youtu.be/UXqWH5HOwbE

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00

