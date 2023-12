PATRICK DESSI 4TET rouge belle de mai Marseille, 9 décembre 2023 20:00, Marseille.

PATRICK DESSI 4TET Samedi 9 décembre, 21h00 rouge belle de mai 12€

PATRICK DESSI 4TET

« Quand une contrebasse et une batterie

S’ajoutent à un piano et une clarinette

Les grilles et les thèmes, simplement se marient

Les impros se dessinent et emplissent nos têtes

D’un sentiment, que seul, le jazz peut nous offrir

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

