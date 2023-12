OH ! LES FRERES JACQUES rouge belle de mai Marseille, 8 décembre 2023 20:00, Marseille.

Depuis le temps qu’ils chantent, Jacques et Simone se sont aperçus qu’ils chantaient souvent les frères Jacques. De quoi faire un spectacle. Alors voilà.

Ces quatre-là,ils ne sont pas « comme tout le monde ». Un répertoire riche d’humour, de tendresse, d’émotion et de poésie. Des auteurs et des compositeurs leur ont confectionné un répertoire extraordinaire. Ces quatre-là, ilfaut découvrir ou redécouvrir ce qu’ils ont chanté…Un enchantement pour tous ceux qui aiment la bonne chanson française.

Jacques et Simone chantent ensemble depuis longtemps, s’accompagnent à la guitare et aux p’tites percussions. Ils savent dénicher ce qui leur va. Ils peuvent être graves, tendres ou franchement drôles…et bourrés de talent.

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

