If Trio rouge belle de mai Marseille, 2 décembre 2023, Marseille.

If Trio Samedi 2 décembre, 21h00 rouge belle de mai 12€

« Certaines formations suscitent déjà, par leur singularité, une évocation précise liée à un style et une époque. Il en est ainsi du trio orgue-guitare-batterie. Autour de Jimmy Smith, dans les années 60-70, nombre de formations mythiques, du trio du guitariste Wes Montgomery au groupe pop The Doors, exploitent chacune à leur manière les multiples ressources du trio. »

… « If Trio : le groupe se compose de Franck Lamiot à l’orgue Hammond, Christian Bon à la guitare et Frédéric Mennillo à la batterie. Il existe depuis 1998 et développe, d’abord par des reprises puis maintenant par ses propres compositions, un langage musical empreint de toutes ces influences autant que d’une recherche de nouveaux procédés, de nouveaux cadres ouverts à l’improvisation. Avec déjà deux disques à son actif, il défend sur scène un concept de musique vivante nourrie d’échanges spontanés, jouant plus des styles comme de jeux de mots plutôt que de référence, et développant une énergie maîtrisée aux contours des limites définies par les compositions originales. »

Laurent Dussutour – Journal Ventilo

Christian BON guitare – Franck LAMIOT orgue Hammond – Frédéric MENNILLO batterie et percussions

https://www.youtube.com/watch?v=F9GaJ8rhSyU

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] [{« data »: {« author »: « Christian Bon », « cache_age »: 86400, « description »: « Concert du If Trio au Jazz Fola le 26 octobre 2017 avec Christian Bon : guitares, Franck Lamiot : orgue et Fru00e9du00e9ric Mennillo : batterie », « type »: « video », « title »: « If Trio au Jazz Fola ( extraits ) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/F9GaJ8rhSyU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=F9GaJ8rhSyU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCLR3JaGbbhSK_VoKrTjvqkQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=F9GaJ8rhSyU »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:30:00+01:00