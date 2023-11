GERARD SUMIAN QUARTET rouge belle de mai Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

GERARD SUMIAN QUARTET Vendredi 1 décembre, 21h00 rouge belle de mai 12€

GERARD SUMIAN QUARTET / HOMMAGE A JIM HALL

Il y a tout juste dix ans, le 10 décembre 2013, le grand guitariste JIM HALL, compositeur, arrangeur, s’envolait parmi les étoiles. Toujours dans l’inventivité et l’expression pure de la musicalité, il fut à l’opposé de toute pyrotechnie de virtuosité. Jamais une note de trop, tout dans la finesse et le silence pour mieux servir la mélodie.

« Les notes sont une manière intelligente

de passer d’un silence à un autre » Jim Hall

C’est avec cela à l’esprit que le guitariste GERARD SUMIAN rendra hommage à JIM HALL pour les 10 ans de sa disparition. Entouré du pianiste JEROME MATHEVON, du contrebassiste PHILIPPE GALLET et du batteur DIMITRI SUMIAN, le quartet interprètera lors de ce concert des compositions de JIM HALL et des standards de jazz, de musiques latines, de bossa nova tels qu’ils furent arrangés par Mr HALL lui-même, évoquant ainsi les différentes formations, les célèbres duos, trios, quartets, auxquels participa JIM HALL en tant que sideman ou sous son propre nom et qui marquent l’histoire du jazz dès la fin des années 50.

Concert unique. Ne le ratez pas !

+ d’infos : http://sumian.gerard.free.fr/

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

_____________________________________________________________

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T21:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

