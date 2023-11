CARTONS ROUGES, ZAB ET LA BOITE A VENT rouge belle de mai Marseille, 25 novembre 2023, Marseille.

Étant l’heureuse propriétaire d’un très bel orgue de barbarie fabriqué par Didier Bougon et prénommé Félicien, ainsi que de plusieurs dizaines de cartons, iZABelle Desmero a travaillé d’arrache bras et larynx, à l’élaboration de ce beau « tour de chants et de manivelle », qui bouscule un peu la tradition…

Point d’ »Amant de St Jean » dans son répertoire, que nenni! Elle a choisi pour vous esbaudir les esgourdes de se faire l’interprète de Colette Renard, Bourvil, Barbara, Brassens, Ferré, Juliette, Minvielle, Piaf ou Gilbert Laffaille, entre autres joyeuses et joyeux drilles de la chanson. De grandes envolées lyriques ponctuent ce récital bien tuyauté, et les traits d’humour et d’esprit n’y manquent point non plus!

Avec Félicien, Zab ouvre son cœur et nous transmet sa belle énergie pour un moment de partage comme on les aime.

Enfin si vraiment vous voulez chanter « L’Amant de St Jean » et que vous êtes très gentils, Zab et Félicien se feront une douce violence, et vous accompagneront.

