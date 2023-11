BRETELLES A COULISSES rouge belle de mai Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

BRETELLES A COULISSES Vendredi 24 novembre, 21h00 rouge belle de mai 12€

BRETELLES A COULISSES

« Des standards, mais pas que… But in french, please ! «

Arrangements et compositions.

Marsyas VITON chant, guitare et harmonica, Antonio VALDES saxophone, Gilles ALAMEL batterie

+ d’infos & vidéos : http://marsyas.acoustic.free.fr – http://www.antoniovaldes.fr

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

_____________________________________________________________

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

