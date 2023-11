JAZZ’N CITÉ rouge belle de mai Marseille, 20 novembre 2023, Marseille.

JAZZ’N CITÉ Lundi 20 novembre, 21h00 rouge belle de mai Entrée libre

Avec les élèves du département jazz des classes de basse, batterie, contrebasse, piano, saxophone et ensemble jazz dirigées par :

Renaud MATCHOULIAN et Wim WELKER (Guitare), Gilles ALAMEL (Batterie), Cathy ESCOFFIER (Piano), Yves LAPLANE (Piano), Edouard THOMMERET (Saxophone), Joseph CRIMI (Basse et contrebasse)

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T21:00:00+01:00 – 2023-11-20T23:00:00+01:00

