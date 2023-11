BABORD SWING rouge belle de mai Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

BABORD SWING Samedi 18 novembre, 20h45 rouge belle de mai 12€

La chanson est un « art mineur » mais cela n’empêche pas Bâbord Swing de s’appliquer.

Swing, parce qu’ils apprécient les rythmiques bien marquées sans se cantonner à un style particulier. Ils aiment le country, la bossa et le jazz…

Bâbord , parce qu’ils sont marseillais par le droit du sol et qu’ils habitent près de la mer et la couleur qui est associée à ce côté n’est pas étrangère aux textes de leurs compositions…

Depuis 2011, Bâbord Swing s’est produit sur de nombreuses scènes à Marseille et dans la région. Aujourd’hui, ils jouent en formation acoustique légèrement sonorisée avec Bernard ALLAIN guitare-chant, Manu DAUCE à la contrebasse et au chant, Jean-Claude LANDONI « Djangolo » aux harmonicas, à la flûte et à la slide guitare. Et cette année nous aurons le grand plaisir de retrouver le guitariste « historique » du groupe Nico TRAJAN.

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 20h45 – PAF 12E

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:45:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-18T20:45:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00