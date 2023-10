FIESTA FEMINISTE rouge belle de mai Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

En amont de la Journée Internationale Contre les Violences Faites aux Femmes, Le Collectif13 Droit des Femmes, la Mairie de Marseille, l’Amicale du Nid 13, le Mouvement du Nid 13, Éclosion13 et Femmes Solidaires ;

Venez fêter l’automne et la lutte en tchatches et en chansons avec, pour la 1ère fois en France la chanteuse : LEGAL TENDER (Chanson/Montréal)

AU PROGRAMME :

-Ouverture des portes 19h warm up by DJ Solanas

-Intervention de Dominique Bianchi pour l’association Éclosion13 par sur l’égalité h/f dans le spectacle vivant.

-Rencontre/témoignage avec Valérie Tender, survivante de la prostitution, militante féministe radicale québecoise, anarchiste, écologiste en lutte contre la précarité des femmes et l’exploitation sexuelle.

-Soirée musicale

Intro par Duval MC

Tour de chant, du monde et d’ailleurs par Valérie a.k.a » LEGAL TENDER «

Assiette apéro dînatoire toute la soirée 10€

Entrée prix libre et conscient

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

