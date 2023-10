VALERIE D’ABRIGEON QUINTET rouge belle de mai Marseille, 7 octobre 2023, Marseille.

VALERIE D’ABRIGEON QUINTET Et pour quelques standards de plus…

Les standards de Jazz, qu’ils soient issus des comédies musicales américaines des années 1920, 1930, 1940, ou composés par des musiciens de jazz plus contemporains, ces standards ont traversé les décennies, toujours joués avec autant de ferveur, toujours réinventés ! Valérie D’ABRIGEON au chant, José ASSA au piano, Antonio VALDES au saxophone ténor, Jean-Claude BOYER à la basse et Fabrice CHANTELOUBE à la batterie vous proposent leur version de Standards de Jazz choisis au gré de leurs envies et de leurs sensibilités.

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T21:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:30:00+02:00

