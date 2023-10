PATSY rouge belle de mai Marseille, 6 octobre 2023, Marseille.

PATSY Vendredi 6 octobre, 21h00 rouge belle de mai 12€

PATSY est une formation de la région d’Aix-en-Provence, qui a été créée en 2005 par son pianiste et compositeur Christophe MULLIE. Le contrebassiste Roby DEBONO, le batteur Jean-Pierre BRIDAULT et le guitariste Serge BADAILLE rejoignent le groupe en 2022 et apportent un nouveau son, avec de tous nouveaux arrangements. PATSY propose un univers de compositions très originales, accessibles à tous, et qui séduit tout autant un large public de non-initiés, que des mélomanes plus avertis. Assister à un concert de PATSY est une aventure « mélodique » qui ne vous laissera pas indifférent. Les artistes ayant influencés le groupe sont notamment, Bill EVANS, Pat METHENY, Michel PETRUCCIANI, Claude NOUGARO, Frédéric CHOPIN…

https://youtu.be/j0V9tURl9DQ

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

