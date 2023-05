UNE HISTOIRE DU JAZZ rouge belle de mai Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille UNE HISTOIRE DU JAZZ rouge belle de mai, 2 juin 2023, Marseille. UNE HISTOIRE DU JAZZ Vendredi 2 juin, 21h00 rouge belle de mai 12€ UNE HISTOIRE DU JAZZ Ces 3 musiciens sont de vrais amateurs éclairés, passionnés par le jazz et son histoire. Ilsnous proposent une promenade « conférence » dans l’histoire du jazz en partant du blues né dans les champs de coton, en passant par les époques swing, bop, la bossa et le hard bop. A chaque étape, des anecdotes et une illustration musicale en trio accompagnée d’explications techniques simples nous permettront de mieux connaitre cette musique, sa construction, son évolution et ainsi d’encore mieux l’apprécier ! Jazz Trio – Dominique ROSSI piano, Laurent GUYOT contrebasse, Fabrice CHANTELOUBE batterie Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E Concert à 21h – PAF 12E rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

