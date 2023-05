BIG TREE ORCHESTRA rouge belle de mai Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille BIG TREE ORCHESTRA rouge belle de mai, 26 mai 2023, Marseille. BIG TREE ORCHESTRA Vendredi 26 mai, 21h00 rouge belle de mai 12€ BIG TREE ORCHESTRA – POWER JAZZ Le Big Tree Orchestra composition : sax, guitare, basse électrique, batterie. Ses inspirations proviennent du jazz : J.Coltrane, O. Coleman, Don Cherry… mais pas uniquement puisque nous aimons bien citer aussi Zappa, Soft Machine ou King Crimson. En tout cas nous proposons un voyage musical où les compositions originales servent de tremplin à l’imagination et à la créativité des musiciens. Charles KARSENTY sax ténor et compositions, Pierre OLIVIERO guitare, Jeff FORNER basse électrique, Fabien LEROY batterie Découvrez ! https://clipchamp.com/watch/suBiVY0WwD9 Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E Concert à 21h – PAF 12E rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] [{« link »: « https://clipchamp.com/watch/suBiVY0WwD9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

