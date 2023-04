CLEVELAND DONALD rouge belle de mai, 15 avril 2023, Marseille.

CLEVELAND DONALD – From New Orleans

« C’est toute l’âme du jazz de la Nouvelle Orléans qui débarque !

Avec Joël LOVICONI, rare dans ce registre, Nghia DUONG

et Gilles ALAMEL le batteur préféré du Rouge. »

Cleveland DONALD trompette et chant, Joël LOVICONI piano, Nghia DUONG contrebasse, Gilles ALAMEL batterie

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ca6S9bPS0ss

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T21:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:30:00+02:00

