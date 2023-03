HISTOIRE 2 BATTEURS rouge belle de mai Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

HISTOIRE 2 BATTEURS rouge belle de mai, 24 mars 2023, Marseille. HISTOIRE 2 BATTEURS Vendredi 24 mars, 21h00 rouge belle de mai 12€ « Dialogue entre 2 batteurs, amis depuis 37 ans.

Après » Histoires 2 batteries » nous proposons de faire un second opus.

Nous abordons un répertoire commun autour de standards,

entourés d’un piano et d’une contrebasse.

Humour et frasques batteristiques seront au répertoire toute la soirée ! »

Gilles ALAMEL & Frédéric MENILLO batteurs – Eric MERIDIANO piano – Guilhaume RENARD contrebasse

Ouverture à 19h30 – Re rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T21:00:00+01:00 – 2023-03-24T23:59:00+01:00

2023-03-24T21:00:00+01:00 – 2023-03-24T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu rouge belle de mai Adresse 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville rouge belle de mai Marseille

Évènements liés

rouge belle de mai Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

HISTOIRE 2 BATTEURS rouge belle de mai 2023-03-24 was last modified: by HISTOIRE 2 BATTEURS rouge belle de mai rouge belle de mai 24 mars 2023 marseille rouge belle de mai Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône