JEAN PHILIPPE TROTOBAS AND THE FUNNY JAZZ BAND rouge belle de mai, 18 mars 2023, Marseille.

JEAN PHILIPPE TROTOBAS AND THE FUNNY JAZZ BAND Samedi 18 mars, 21h00 rouge belle de mai 12€

Le » jp trotobas and the funny jazz band » est un quartet au jazz décomplexé, à la légèreté assumée sorti des salons bourgeois pour reconquérir le vrai public celui du cabaret, qui s’octroie le droit de s’exprimer, interagir par le chant, les clap, snaps et applaudissements déchaînés !!!???

On vous propose une soirée chaleureuse et rythmée, pour une douce parenthèse dans ce monde de déglingués.

Jean Philippe TROTOBAS chant, Stéphane BERTOLINA piano, Philippe GALLET contrebasse, Gilles ALAMEL batterie

DECOUVREZ ! https://www.youtube.com/watch

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 91 07 00 87 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « description »: « Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://www.youtube.com/img/desktop/yt_1200.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/ », « thumbnail_height »: 1200}, « link »: « https://www.youtube.com/watch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00

2023-03-18T21:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00