LMN Trio rouge belle de mai, 17 mars 2023, Marseille.

LMN Trio Vendredi 17 mars, 21h00 rouge belle de mai 12€

LMN TRIO

Piano, contrebasse, batterie : tels sont les instruments qui composent le format du trio, devenu un classique en jazz. S’il est coutume de le présenter dans cet ordre, rien n’empêche la contrebasse de mener la danse, ou la batterie d’énoncer la mélodie.

Tel est le parti pris du LMN trio qui explore les richesses du répertoire, travaille une matière sonore singulière, guidé par la complicité et le partage.

Maryline FERRERO piano, Nghia DUONG contrebasse, Léo ACHARD batterie

DECOUVREZ ! https://www.youtube.com/watch?v=PC1JYN5unrE

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T21:00:00+01:00 – 2023-03-17T23:30:00+01:00

2023-03-17T21:00:00+01:00 – 2023-03-17T23:30:00+01:00