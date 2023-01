YVES LAPLANE BIG BAND rouge belle de mai Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫JAZZ♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://marignanebigband.wixsite.com/jazz »}] Cet orchestre de 18 musiciens est dirigé par le pianiste, compositeur, arrangeur et professeur de jazz, Yves Laplane. Quatre trompettes, quatre trombones, cinq saxophones et une chanteuse sont accompagnés par une rythmique guitare-piano-basse-batterie. Ce big band, basé au Conservatoire de musique de Marignane (13) fonctionne depuis une vingtaine d’années. Il est constitué d’un savant mélange de musiciens professionnels et de très bons musiciens amateurs, tous passionnés de jazz. Le répertoire est composé de thèmes variés allant de la période des grands orchestres (Benny Goodman, Duke Ellington, Count Basie, …) à celle des standards (Porter, Rodgers, Kern….) puis à celle des compositeurs plus modernes (Mongo Santamaria, John Coltrane, Lennon/Mc Cartney ou Joe Zawinul). Des compositions originales sont également proposées. De la passion, du talent, du travail de précision, une aventure humaine et… Du punch ! Piano & Direction : Yves LAPLANE Chant : Sophie TEISSIER Saxophones : C. SANCHEZ & P. CASALTA (alto), J. F. OSMONT & V. STRAZZIERI (tenor), M. HERMITANT (baryton) Trompettes : J. P. PRUNARET, C. MOULIN, M. DELAKIAN, A. MANZO Trombones : L. GRAU, J. GUERRA, R. BEAUVOIS, A. BOURNAT Guitare : J. P. MATTEI – Basse : P. LERABO “MAO” – Batterie : B. CESARI + d’infos & vidéos : https://marignanebigband.wixsite.com/jazz Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E Concert à 21h – PAF 12E

