HENRI ET JULIEN FLORENS rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

HENRI ET JULIEN FLORENS rouge belle de mai, 2 décembre 2022, Marseille. HENRI ET JULIEN FLORENS Vendredi 2 décembre, 21h00 rouge belle de mai

12€

♫JAZZ♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.journalventilo.fr/identites-remarquables-henri-florens/ »}] Dans la famille « Jazz à Marseille », le père Henri, le fils Julien, se réunissent au Rouge. Une proposition autour d’Horace SILVER, Wayne SHORTER, Charlie PARKER… + d’infos : https://www.journalventilo.fr/identites-remarquables-henri-florens/ Henri FLORENS piano, Julien FLORENS sax, Nghia DUONG contrebasse, Gilles ALAMEL batterie Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E Concert à 21h – PAF 12E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T21:00:00+01:00

2022-12-02T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu rouge belle de mai Adresse 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Ville Marseille lieuville rouge belle de mai Marseille Departement Bouches-du-Rhône

rouge belle de mai Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

HENRI ET JULIEN FLORENS rouge belle de mai 2022-12-02 was last modified: by HENRI ET JULIEN FLORENS rouge belle de mai rouge belle de mai 2 décembre 2022 marseille rouge belle de mai Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône