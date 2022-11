« LES BAZARETTES, GOGUETTES, MAIS PAS QUE… » rouge belle de mai, 26 novembre 2022, Marseille.

« LES BAZARETTES, GOGUETTES, MAIS PAS QUE… » Samedi 26 novembre, 21h00 rouge belle de mai

12€

♫♫♫

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://collectiftif.wixsite.com/collectiftif/marie-gottrand »}, {« link »: « https://www.eclosion13.fr/annuaire/isabelle-desmero/ »}]

Sur l’ordre express et néanmoins irréfragable de Sa Majesté Gilles ASCARIDE, Roi de l’Overlittérature Marseillaise (t’façon, ça existe pas ailleurs…) Marie GOTTRAND et Isabelle DESMERO, deux grandes giguasses intermittentes du spectacle, ont été sommées de remettre le couvert, après de longues années de silence.

Manière, tu dis pas non à Gilles 1er l’Excessif, tji as compris, où je recommence ?…

Elles ont donc, avec les moyens des bouts de ficelle du bord, concocté cette bouillabaisse musicale authentique.

En’tention ! Pas celle qu’on veut te vendre dans certains lieux peu recommandables du Vieux Port, du Cours d’Estienne d’Orves ou de la Corniche Kennedy, fada !

Elles se sont levées un sacré maffre, et ont choisi d’y mettre de bons morceaux originaux (Jean Yanne, Olivier Foucher) qu’elles ont mêlés à des airs connus, assaisonnés par leurs soins, ou ceux de leurs maîtres vénérés Pierre Dac et Francis Blanche.

Y aura même des surprises, mais chut! On n’en dit pas plus….

De la goguette, donc, mais pas que (de poisson…).

Souhaitons que cette recette sera pas trop estouffe garri, et que le résultat vous rendra contentes et contents, du papet à la minote, de la mamé au caganis.

Et si tu es bien brave, tant, y aura du bada !

Marie GOTTRAND : piano et chœurs, Isabelle DESMERO : chant et bêtises

+ d’infos : https://collectiftif.wixsite.com/collectiftif/marie-gottrand https://www.eclosion13.fr/annuaire/isabelle-desmero/

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T21:00:00+01:00

2022-11-26T23:30:00+01:00