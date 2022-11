FRIENDY WAY rouge belle de mai, 25 novembre 2022, Marseille.

12€

♫JAZZ & TAP DANCE CONCERT♫

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille

Il était une fois une rencontre entre le Jazz et la Tap Dance, des complicités musicales teintées d’inspiration réciproque, des conversations de rythmes improvisées, des figures de style portées par la musicalité.

Le jazz et la danse vont si bien ensemble ! Quand la musique est bonne, qu’elle soit blues, new Orléans, swing, bop, groove, musique latine ou d’ailleurs, la Tap Dance est un instant de joie, la joie de danser les sons, converser, dialoguer librement dans l’instant présent avec les musiciens ou réaliser des chorégraphies.

Dans l’histoire du Tap Dance, certains duos musiciens et danseurs ont inspiré bon nombre d’artistes par la suite. C’est ainsi que la danse s’est enrichie, d’amitiés musicales et créatives, éphémères ou complices de longues dates.

Isabelle Gastaldi, danseuse et Claquettiste, professeur de Tap Dance, est accompagnée par le Trio Gilles Alamel batterie, Eric Méridiano piano, Jean- Marie Carniel contrebasse, et pleins d’autres surprises au cours de cette soirée.

Pour Isabelle, étoile d’or de claquettes, c’est aux 3 Mailletz, Club de Jazz Parisien, que son chemin dans l’improvisation en Club de Jazz a commencé à se construire. En parallèle, elle continue à se former avec les plus grands maîtres de Tap Dance. En s’installant à Marseille, sa rencontre avec les musiciens talentueux des scènes de la région lui a donné la chance de se perfectionner dans cet art si subtil, et de vivre toujours et encore des moments fantastiques.

Pendant plus de 20 ans danseuse du groupe Quai des Brunes, une expérience sans nulle autre pareil faite d’amitiés musicales et scéniques, de créativité et de joies partagées.

Isabelle partage sa passion du jazz et de la Tap Dance dans ses cours et groupe « On s’en Tap », d’autres partages complices et amicaux !

Isabelle GASTALDI claquettes

Eric MERIDIANO piano – Jean Marie CARNIEL contrebasse – Gilles ALAMEL batterie

+ d’infos & vidéos : http://osezlesclaquettes.com

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E



