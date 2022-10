Bâbord Swing rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bâbord Swing rouge belle de mai, 19 novembre 2022, Marseille. Bâbord Swing Samedi 19 novembre, 20h30 rouge belle de mai

12€

♫♫♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Concert à 20h45 ( PAF 12 €)

Restauration possible toute la soirée à partir de 19h30 (assiettes 10/12 € )

parking gratuit place Cadenat Manu Daucé (contrebasse , chant ) , Jean-Luc Cohen (guitares) , Jean-Claude Landoni « Djangolo » (harmonicas , flûte traversière) et Bernard Allain (chant , guitare) seront heureux de vous présenter leurs chansons anciennes et plus récentes .

2022-11-19T20:30:00+01:00

2022-11-19T23:00:00+01:00

