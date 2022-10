JAZZ AND WINE STORIES rouge belle de mai, 15 octobre 2022, Marseille.

JAZZ AND WINE STORIES Samedi 15 octobre, 21h00 rouge belle de mai

12€

♫JAZZ♫

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.cathyheiting.com/jazz-and-wine-stories/ »}, {« data »: {« author »: « Cathy Heiting », « cache_age »: 86400, « description »: « Jazz and Wine StoriesnCathy Heiting & Renaud MatchouliannUn concert de Jazz ludique avec du00e9gustation de vins, oreilles et papilles ru00e9unies.nncathyheiting.comnnCathy Heiting (chant, composition, texte), Renaud Matchoulian (guitare, composition, texte), Wim Welker (composition).nnUn spectacle Label MPG (conseil du00e9partemental) de la Cie Emmu00e8ne Moi Dans La Foru00eat Prod.nnMise en scu00e8ne : Catherine Sparta. Costumes : Mireille Doering-Born. Son et Mixage : Patrice u00ab Kick u00bb Quilichini. Lumiu00e8res : Karim Bekkar. Images et Montage : Jacques Huygevelde. Graphisme : Fredlamu00e8chennRemerciements : Jouques Terre du2019Exception / Nos amis vignerons / Conseil Du00e9partemental 13 / Le Petit Duc / Tournu00e9es Intercommunautaires / AMP Mu00e9tropole / Provence en Scu00e8nenSpedidam », « type »: « video », « title »: « Cathy Heiting & Renaud Matchoulian – Jazz & Wine Stories », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/euojrWVf9Nk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=euojrWVf9Nk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCRM-J27rJzv1ka2Hnrn8GdA », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «



Vidéo :

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E https://www.cathyheiting.com/jazz-and-wine-stories/Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=euojrWVf9Nk Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12EConcert à 21h – PAF 12E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T21:00:00+02:00

2022-10-15T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu rouge belle de mai Adresse 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Ville Marseille lieuville rouge belle de mai Marseille Departement Bouches-du-Rhône

rouge belle de mai Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

JAZZ AND WINE STORIES rouge belle de mai 2022-10-15 was last modified: by JAZZ AND WINE STORIES rouge belle de mai rouge belle de mai 15 octobre 2022 marseille rouge belle de mai Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône