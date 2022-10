LE CABARET DES Z’INFS rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Z’infs ou « informel.le.s » : c’est une histoire qui débute lors d’une rencontre de hasard avec trois jeunes Kurdes d’Irak et d’un groupe informel d’ami.e.s qui se tricote spontanément autour d’eux. Avec ce que chacun a apporté de bienveillance et d’attention délicate et joyeuse, ces trois-là n’ont plus jamais dormi dans la rue… Puis cela s’est poursuivi avec d’autres exilé.e.s venant de divers pays. Aujourd’hui les « informel.le.s » soutiennent une dizaine de personnes.

Elles/ils organisent une soirée cabaret, pour renflouer la cagnotte solidaire qui aide à soutenir les personnes exilées et/ou démunies : chansons, poésies, danses…

Nous vous espérons parmi nous ce jour-là !

Ouverture à 19h – Participation 10 € ou + selon les possibilités

Assiettes restauration toute la soirée 10E/12E

Réservation fortement conseillée : 06.87.61.34.00 // salvabelle@orange.fr

