Cleveland DONALD rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cleveland DONALD rouge belle de mai, 1 octobre 2022, Marseille. Cleveland DONALD Samedi 1 octobre, 21h00 rouge belle de mai

12€

♫JAZZ♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/cleve.donald »}] Cleveland DONALD – From New Orleans

« C’est toute l’âme du jazz de la Nouvelle Orléans qui débarque ! Cleve nous fait le plaisir d’inviter Antoine LUCCHINI, saxophoniste, son complice dans de nombreux projets. Avec Joël LOVICONI, rare dans ce registre, Adrien COULOMB et Gilles ALAMEL le batteur préféré du Rouge. »

Cleveland DONALD trompette et chant, Antoine LUCCHINI sax ténor, Joël LOVICONI piano, Adrien COULOMB contrebasse, Gilles ALAMEL batterie

+ d’infos & vidéo : https://www.facebook.com/cleve.donald

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T21:00:00+02:00

2022-10-01T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu rouge belle de mai Adresse 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Ville Marseille lieuville rouge belle de mai Marseille Departement Bouches-du-Rhône

rouge belle de mai Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Cleveland DONALD rouge belle de mai 2022-10-01 was last modified: by Cleveland DONALD rouge belle de mai rouge belle de mai 1 octobre 2022 marseille rouge belle de mai Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône