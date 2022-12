ROUGE À POIS Saint-Étienne-de-Montluc, 21 janvier 2023, Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Étienne-de-Montluc. ROUGE À POIS 3 Rue de la Paix Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Montluc D’un livre à l’autre, il y a toujours une aventure à vivre… ​Spectacle vivant en danse et voix comme une rencontre écrite mais impromptue avec le public, le livre et la danse. Le tout est vécu de façon insolite et originale entre les rayonnages, les livres et les spectateurs. Rouge à Pois c’est de la danse théâtre, de la danse participative et de la lecture dansée pour tous. C’est aussi une rencontre avec une médiathécaire pétillante, fantasque et burlesque. Séances à 10h et 11h30

Spectacle présenté par la Compagnie la douche du lézard

Spectacle jeune public à partir de 3 ans

Gratuit sur réservation auprès de la bibliothèque de Saint Étienne de Montluc bibliotheque.stetiennedemontluc@estuaire-sillon.fr +33 2 40 86 97 35 Saint-Étienne-de-Montluc

