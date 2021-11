Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Rouge à pois – Par la Compagnie La Douche du lézard Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 10:00 10:45

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Le spectacle se déroule au sein même de la médiathèque entre les rayonnages, le mobilier et les livres. Le public regarde, danse et se promène dans la médiathèque au gré du spectacle. "Rouge à pois" tisse un lien poétique entre la danse et le livre. Le livre prend sa place dans cette aventure. Il est objet d'imaginaire, de danses, de rencontres, de lectures, de surprises. "Rouge à Pois" c'est de la danse-théâtre, de la danse participative et improvisée pour tous. Public : Famille-enfant à partir de 3 ans

