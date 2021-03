Plomodiern Plomodiern Finistère, Plomodiern Rougail à emporter Plomodiern Catégories d’évènement: Finistère

Plomodiern

Rougail à emporter, 27 mars 2021-27 mars 2021, Plomodiern. Rougail à emporter 2021-03-27 – 2021-03-27

Plomodiern Finistère Plomodiern L’entente Aulne-Porzay Handball vous propose un rougail + dessert des île à emporter le samedi 27 mars. Date limite de commande le lundi 22 mars. A retirer à la salle communale de Plomodiern ou au club house du gymnase Hervé Mao à Châteaulin de 11h à 17h30 rougail.eap@gmail.com L’entente Aulne-Porzay Handball vous propose un rougail + dessert des île à emporter le samedi 27 mars. Date limite de commande le lundi 22 mars. A retirer à la salle communale de Plomodiern ou au club house du gymnase Hervé Mao à Châteaulin de 11h à 17h30

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomodiern Autres Lieu Plomodiern Adresse Ville Plomodiern