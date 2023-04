Spectacle – La nuit unique ! 114 route de Jacquou Le Croquant, 6 mai 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Spectacle proposé par l’association Point-Org – Brikabrak, avec la Compagnie Brikabrak. Il dure 7 h mais surtout le public est allongé et a le droit de dormir..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 06:00:00. .

114 route de Jacquou Le Croquant Salle omnisport

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Show proposed by the association Point-Org – Brikabrak, with the Brikabrak Company. It lasts 7 hours, but the audience is lying down and has the right to sleep.

Espectáculo propuesto por la asociación Point-Org – Brikabrak, con la compañía Brikabrak. Dura 7 horas, pero el público se tumba y se le permite dormir.

Eine Aufführung, die von der Vereinigung Point-Org – Brikabrak mit der Compagnie Brikabrak angeboten wird. Sie dauert 7 Stunden, aber vor allem liegt das Publikum und darf schlafen.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère