Marche populaire Rue du stade, 28 octobre 2023, Rouffach.

Tous les marcheurs sont invités à profiter des trois parcours de 5km, 11km et 20 km proposés dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Restauration sur place possible..

2023-10-28 à ; fin : 2023-10-29 17:00:00. EUR.

Rue du stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



All walkers are invited to enjoy the three routes of 5km, 11km and 20km proposed in a warm and friendly atmosphere. Catering available on site.

Todos los senderistas están invitados a disfrutar de las tres rutas de 5 km, 11 km y 20 km que se ofrecen en un ambiente cálido y acogedor. Servicio de comidas in situ.

Alle Wanderer sind eingeladen, die drei angebotenen Strecken von 5km, 11km und 20km in einer herzlichen und geselligen Atmosphäre zu genießen. Verpflegung vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach