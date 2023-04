Concert annuel du Rouff’Acc Orchestra rue du stade, 30 septembre 2023, Rouffach.

Le Concert-Spectacle annuel de l’Accordéon Club de Rouffach présente l’accordéon dans tous ses états en entrainant le spectateur dans la découverte de cet instrument qui s’associe, pour l’occasion, aux élèves de l’école de l’association ainsi que de nombreux invités..

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 . EUR.

rue du stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



The annual Concert-Spectacle of the Accordion Club of Rouffach presents the accordion in all its states by leading the spectator in the discovery of this instrument which joins, for the occasion, the pupils of the school of the association as well as many guests.

El Concierto-Espectáculo anual del Club de Acordeón de Rouffach presenta el acordeón en todas sus formas, llevando al espectador a un viaje de descubrimiento de este instrumento que, para la ocasión, reúne a los alumnos de la escuela de la asociación así como a numerosos invitados.

Das jährliche Konzert-Spektakel des Accordéon Club de Rouffach präsentiert das Akkordeon in all seinen Zuständen und entführt den Zuschauer in die Entdeckung dieses Instruments, das sich zu diesem Anlass mit den Schülern der Schule des Vereins sowie zahlreichen Gästen zusammenschließt.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach