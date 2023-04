Nuit du Tourisme Place de la République Rouffach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Nuit du Tourisme Place de la République, 11 août 2023, Rouffach. Animation folklorique alsacienne avec danseurs et musiques traditionnelles sur la place du village. Petite restauration, tartes flambées, pâtisseries, vins d’Alsace..

2023-08-11

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Alsatian folk entertainment with dancers and traditional music on the village square. Small catering, tarts flambées, pastries, Alsatian wines. Animación folclórica alsaciana con bailarines y música tradicional en la plaza del pueblo. Aperitivos, tartas, pasteles, vinos alsacianos. Elsässische Folklore-Unterhaltung mit Tänzern und traditioneller Musik auf dem Dorfplatz. Kleine Snacks, Flammkuchen, Gebäck, elsässische Weine. Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

