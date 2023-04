Concert Musicalta : Guillaume BELLOM, Francis DUROY et Quatuor Yako Place de la République Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Concert Musicalta : Guillaume BELLOM, Francis DUROY et Quatuor Yako Place de la République, 5 août 2023, Rouffach. Au programme : Ernest CHAUSSON et Wolfgang Amadeus MOZART..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 22:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



On the program: Ernest CHAUSSON and Wolfgang Amadeus MOZART. En el programa: Ernest CHAUSSON y Wolfgang Amadeus MOZART. Auf dem Programm stehen Ernest CHAUSSON und Wolfgang Amadeus MOZART. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

