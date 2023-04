Concert Musicalta : Le seigneur des anneaux Place de la République, 28 juillet 2023, Rouffach.

Proposé par le Quatuor Yako et l’orchestre à cordes de l’académie du festival. Au programme : Howard SHORE..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 22:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Proposed by the Yako Quartet and the string orchestra of the festival academy. Program : Howard SHORE.

Propuesto por el Cuarteto Yako y la orquesta de cuerda de la academia del festival. En el programa: Howard SHORE.

Angeboten vom Yako-Quartett und dem Streichorchester der Festivalakademie. Auf dem Programm: Howard SHORE.

