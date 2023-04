Concert Musicalta : Quatuor Sine Nomine Place de la République, 22 juillet 2023, Rouffach.

Plus besoin d’aller dans les grandes villes pour trouver de la bonne musique, ici, c’est la musique qui vient à nous ! A travers ce festival, venez écouter des artistes aux réputations internationales qui vous feront vibrer à travers leur univers !.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 22:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



No more need to go to the big cities to find good music, here, it’s the music that comes to us! Through this festival, come and listen to artists with international reputations who will make you vibrate through their universe!

No hace falta ir a las grandes ciudades para encontrar buena música, ¡aquí la música viene a nosotros! A través de este festival, venga a escuchar a artistas de renombre internacional que le emocionarán a través de su universo

Sie müssen nicht mehr in die großen Städte fahren, um gute Musik zu finden, hier kommt die Musik zu uns! Auf diesem Festival können Sie Künstlern mit internationalem Ruf lauschen, die Sie mit ihrer Welt begeistern werden!

