Bal de printemps Rue du Stade, 27 mai 2023, Rouffach.

Revivez le meilleur des années 80 à l’occasion d’une soirée exceptionnelle animée par l’orchestre Challenger. Petite restauration sur place. Ouverture des portes dès 19h30. Préventes les 19 et 26 mai de 17h à 19h au stade de foot de Rouffach..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 23:59:00. EUR.

Rue du Stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Relive the best of the 80’s during an exceptional evening animated by the band Challenger. Small catering on the spot. Doors open at 7:30 pm. Pre-sales on May 19th and 26th from 5pm to 7pm at the soccer stadium of Rouffach.

Reviva lo mejor de los años 80 durante una velada excepcional animada por la banda Challenger. Pequeño catering in situ. Apertura de puertas a las 19.30 h. Venta anticipada los días 19 y 26 de mayo de 17.00 a 19.00 h en el estadio de fútbol de Rouffach.

Erleben Sie das Beste der 80er Jahre anlässlich eines außergewöhnlichen Abends, der von der Band Challenger moderiert wird. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Öffnung der Türen ab 19.30 Uhr. Vorverkauf am 19. und 26. Mai von 17:00 bis 19:00 Uhr im Fußballstadion von Rouffach.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach