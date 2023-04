Je découvre les villages grâce au géocaching !, 1 janvier 2023, Rouffach.

Une partie de géocaching, ça vous tente ? A mi-chemin entre la chasse au trésor ultra moderne et la course d’orientation, c’est le moyen original de découvrir des lieux insolites au fil de ses promenades. Attention on y devient vite accro !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 18:00:00. 0 EUR.

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



How about a game of geocaching? Halfway between the ultra modern treasure hunt and orienteering, this is the original way to discover unusual places along its walks. Beware, you quickly become addicted!

¿Te gustaría hacer geocaching? A medio camino entre la búsqueda del tesoro ultramoderna y la orientación, es una forma original de descubrir lugares insólitos caminando. Cuidado, te volverás adicto rápidamente

Haben Sie Lust auf eine Partie Geocaching? Das Geocaching ist eine Mischung aus ultramoderner Schatzsuche und Orientierungslauf und eine originelle Art und Weise, auf Spaziergängen ungewöhnliche Orte zu entdecken. Achtung, man wird schnell süchtig danach!

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach