Académie d’été Musicalta à Rouffach, en Alsace 68250 Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rouffach

Académie d’été Musicalta à Rouffach, en Alsace 68250, 20 juillet 2022 00:00, Rouffach. 21 juillet – 10 août Sur place A partir de 749 euros https://www.musicalta.com/academie-musique/, communication@musicalta.com, +33 (0)9 09 72 32 87 84 Musicalta vous accueille pour un stage de musique où hébergement, restauration, cours et activités de loisir se trouvent sur le même campus ! Ouvert à tous niveaux et tous âges. L’académie de musique Musicalta fêtera ses 26 ans cette année. Créée sous l’impulsion de 2 musiciens, c’est aujourd’hui 350 étudiants qui viennent du monde entier jusqu’à Rouffach, en Alsace, pour se perfectionner et apprendre. Ce stage de musique est destiné aux étudiants de tous niveaux, du débutant au professionnel, et de tous âges, de 7 à 77 ans. Les enseignements proposés sont les cordes (violon, violoncelle, alto, harpe, piano), les vents (flûte, hautbois, clarinette, orgue, cor, trombone), le chant, la composition, le coaching, la technique F.M. Alexander, la direction et plus encore. Les dates de la saison 2022 seront : du 21 au 30 juillet du 1 au 10 août Dans des conditions de travail propices à la concentration et centrées sur la musique, ce stage vous propose sur un même campus toutes les activités (cours, hébergement, restauration, salle de travail et activités de loisirs pour vous détendre). En espérant vous recevoir nombreux, n’hésitez pas à nous contacter au +33 (0)9 72 32 87 84 ou à nous rendre visite sur https://www.musicalta.com/academie-musique/ 68250 8 aux Remparts, 68250 68250 Rouffach Haut-Rhin jeudi 21 juillet – 00h00 à 23h59

vendredi 22 juillet – 00h00 à 23h59

samedi 23 juillet – 00h00 à 23h59

dimanche 24 juillet – 00h00 à 23h59

lundi 25 juillet – 00h00 à 23h59

mardi 26 juillet – 00h00 à 23h59

mercredi 27 juillet – 00h00 à 23h59

jeudi 28 juillet – 00h00 à 23h59

vendredi 29 juillet – 00h00 à 23h59

samedi 30 juillet – 00h00 à 23h59

dimanche 31 juillet – 00h00 à 23h59

lundi 1er août – 00h00 à 23h59

mardi 2 août – 00h00 à 23h59

mercredi 3 août – 00h00 à 23h59

jeudi 4 août – 00h00 à 23h59

vendredi 5 août – 00h00 à 23h59

samedi 6 août – 00h00 à 23h59

dimanche 7 août – 00h00 à 23h59

lundi 8 août – 00h00 à 23h59

mardi 9 août – 00h00 à 23h59

mercredi 10 août – 00h00 à 23h59

Détails Heure : 00:00 - 23:59 Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Rouffach Autres Lieu 68250 Adresse 8 aux Remparts, 68250 Ville Rouffach Age minimum 7 Age maximum 77 lieuville 68250 Rouffach Departement Haut-Rhin

68250 Rouffach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffach/

Académie d’été Musicalta à Rouffach, en Alsace 68250 2022-07-20 was last modified: by Académie d’été Musicalta à Rouffach, en Alsace 68250 68250 20 juillet 2022 00:00 68250 Rouffach Rouffach

Rouffach Haut-Rhin