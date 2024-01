Colloque sur « L’autonomie des personnes très vulnérables » UFR de Droit – Université de Rouen Rouen, jeudi 1 février 2024.

Colloque sur « L’autonomie des personnes très vulnérables » UFR de Droit – Université de Rouen Rouen Jeudi 1 février, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-01 09:00

Fin : 2024-02-01 18:00

Colloque régional sur « L’Autonomie des personnes très vulnérables – Grand âge ou handicap » à l’occasion du Centenaire de la Fondation FilSeine. Jeudi 1 février, 09h00 1

http://www.filseine.fr

Fondation d’utilité publique, Filseine célèbre son centenaire en 2024. À l’heure où le chantier du « grand âge » marque l’actualité avec la Loi de programmation que l’État compte adopter cette année 2024, afin de mieux adapter la société au vieillissement de la population, la Fondation normande Filseine, gestionnaire de 5 EHPAD dans l’Eure et en Seine-Maritime, va célébrer son centenaire, à travers plusieurs rendez-vous dans l’année.

Méconnue malgré son ancienneté, Filseine est la plus ancienne fondation en Normandie reconnue d’utilité publique. Détentrice du label « Sens de l’humain », l’organisme fonctionne sur un modèle d’économie sociale non-lucratif et développe un concept d’accompagnement valorisant les choix de vie et les droits des personnes. Au sein des EHPAD que gère la Fondation (3 à Rouen mais aussi Ivry la Bataille et Nassandres (27), la particularité de Filseine réside dans la typologie de ses pensionnaires qui bénéficient tous de l’aide sociale. Précisons que la fondation gère par ailleurs une résidence autonomie (Rouen) et un service de soins infirmiers à domicile.

Un Colloque de la Fondation Filseine sur l’autonomie des personnes très vulnérables. Alors que s’accélère le vieillissement démographique, la France compte déjà en 2024 deux millions de personnes âgées souffrant d’isolement. En 2030, un français sur trois sera âgé de plus de 60 ans et les plus de 65 ans seront, pour la première fois, en plus grand nombre que les moins de 15 ans.

En ouverture de son année centenaire, la Fondation organise un colloque sur l’autonomie des personnes très vulnérables. Jeudi 1er février, cette journée d’étude réunira à Rouen des spécialistes du sujet, qu’ils soient professeurs de philosophie, de droit, avocats, élus ou médecins.

Sur le plan extrapatrimonial et du respect de la vie privée, la question de l’autonomie des personnes au grand âge ou atteintes d’un handicap se trouve renouvelée au vu des évolutions du droit et de la société. Sur le terrain, sa mise en œuvre est souvent prise en étau entre préservation de l’autonomie et recherche de protection de la personne. Aujourd’hui, l’évolution des mentalités conduit le législateur à s’interroger sur d’éventuelles situations comme celles du changement de sexe ou de l’assistance médicale à la procréation, concernant certains majeurs vulnérables.

Si jusqu’alors, le respect des personnes conduisait parfois à la recherche des volontés passées du citoyen, elle se développe aujourd’hui à travers des mécanismes de mandat de protection future et de directives anticipées. Au sein des établissements, on observe que la vie est difficilement compatible avec le respect de droits fondamentaux comme la liberté d’aller et venir ou le respect de la vie privée.

En organisant un colloque scientifique sur les implications qu’engendre le respect effectif de l’autonomie des personnes très vulnérables, la fondation Filseine compte nourrir un peu plus, la réflexion en conjuguant son expérience désormais centenaire et l’avis d’experts de la région.

Jeudi 1er février 2024 – 9h > 18h. Rouen Colloque « L’autonomie des personnes très vulnérables » (handicap ou grand âge) organisé par la Fondation Filseine en collaboration avec l’association des Papillons Blancs (Pont-Audemer) et les universités de Rouen et de Caen. UFR de droit – 3, Avenue Pasteur – Rouen (amphithéâtre 300).

Matinée : Concevoir la protection de l’autonomie des personnes vulnérables

Après-midi : Effectivité de l’autonomie selon la diversité des situation

Entrée libre – Information : tél 02 32 86 48 60 – contact@filseine.fr – www.filseine.fr

UFR de Droit – Université de Rouen 3, avenue Pasteur 76000 Rouen Quartier Pasteur Rouen 76000 Seine-Maritime