Madame Meuf – Politiquement Incorrecte (Tournée) THEATRE A L’OUEST, 18 janvier 2024, ROUEN.

Madame Meuf – Politiquement Incorrecte (Tournée) THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 21:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros.

Un seule en scène sur la vie politique, vue de l’intérieur, par une femme. Avant d’être Madame Meuf, Hélène Vezier a travaillé 15 ans dans le monde politique, comme assistante parlementaire. « Petite main ». Enfin, petite main c’est pour les femmes, parce qu’à poste équivalent, on dit plutôt « bras droit » pour les hommes ! Que fait-on vraiment dans ces métiers du politique ? Que se passe-t-il dans les petits bureaux feutrés de nos élus ? Être une femme, jeune, diplômée et « sous-fifre » dans des lieux de pouvoir essentiellement occupés par des hommes, ça donne un spectacle d’humour réaliste et très actuel… Et un point de vue différent et autobiographique sur ce monde méconnu par le grand public. Par son histoire, Madame Meuf nous embarque aussi dans ce qui peut pousser une femme de 40 ans, mère de famille, à changer de vie pour suivre ses envies. Avertissement 1 : ce spectacle contient de nombreux propos sexistes et comportements à risque (potacherie outrancière, alcoolisme, détournement d’argent public, conflits d’intérêts, harcèlement…). Avertissement 2 : Ne pas consommer en cas d’allergie aux propos féministes, crus et cyniques. Madame Meuf

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

