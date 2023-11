Ils Exagerent Théâtre à l’Ouest, 26 décembre 2023, ROUEN.

On voulait appeler ça « la belle et le clochard » mais c’était déjà pris… » Ils exagèrent » c’est un savant mélange des textes des spectacles de Noémie Bousquainaud et de Thierry Marquet pour un cocktail détonnant. Ces 2 humoristes se retrouvent sur la même scène et à la même heure, pour le meilleur et pour le rire !Dans » Coucou les moches » Noémie ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît ! Dans » Saignant mais juste à point » Thierry sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué ! Le meilleur de leur spectacle , c’est 1h30 de rire avec ces 2 humoristes complètement déjantés …et tout ça pour le prix d’1! Alors on fonce au théâtre car s’ils exagèrent… vous exagériez de les louper ! Ils Exagerent

Théâtre à l’Ouest ROUEN 26, quai Gaston Boulet Seine-Maritime

