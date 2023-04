Arrête De Pleurer , Pénélope ! THEATRE A L’OUEST, 20 décembre 2023, ROUEN.

Arrête De Pleurer , Pénélope ! THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 21:15 (2023-12-20 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

C’est une soirée qui tourne mal. Chloé Léonie et Pénélope liées par une amitié qui vieillit mal se retrouvent pour fêter l’enterrement de vie de jeune fille de Lola qui est en retard. Très en retard. Le snobisme, la prétention, la mauvaise foi, le mensonge, les riches, les pauvres, les parents, les handicapés, la mode, le travail, les enfants, les hommes et elles-mêmes bien sûr. Tout le monde en prend pour son grade! Une pièce féroce et joyeuse. Sans aucun doute la meilleure comédie « de filles » La pièce Arrête de Pleurer Pénélope c’est : – Plus de 2 000 000 de spectateurs – 20 ans de fous rires, d’émotions et de succès – Jouée dans plus de 15 pays Critiques presses “Un spectacle tonique et vachard à souhait.” TELERAMA “« Arrête de pleurer Pénélope » fait un tabac.” ELLE Arrête De Pleurer , Pénélope !

THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime

