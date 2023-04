Vanessa Fery – Simples Mortels THEATRE A L’OUEST ROUEN Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Vanessa Fery – Simples Mortels THEATRE A L’OUEST, 25 novembre 2023, ROUEN. Vanessa Fery – Simples Mortels THEATRE A L’OUEST. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 21.9 à 21.9 euros. Vanessa : c’est la bonne copine qui vous parle du quotidien. Sous forme d’un documentaire à la « striptease », elle dresse le tableau de plusieurs personnages hauts en couleur. Entre comique de situation, personnages fantasques et punchlines et autodérision, elle vous parle de ses congénères car au final nous sommes justes que de Simples Mortels. Vanessa Ferry Vanessa Ferry Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST ROUEN 26 Quai Gaston Boulet Seine-Maritime 21.9

EUR21.9. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu THEATRE A L'OUEST Adresse 26 Quai Gaston Boulet Ville ROUEN Departement Seine-Maritime Tarif 21.9 21.9 Lieu Ville THEATRE A L'OUEST ROUEN

THEATRE A L'OUEST ROUEN Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Vanessa Fery – Simples Mortels THEATRE A L’OUEST 2023-11-25 was last modified: by Vanessa Fery – Simples Mortels THEATRE A L’OUEST THEATRE A L'OUEST 25 novembre 2023 THEATRE A L'OUEST ROUEN

ROUEN Seine-Maritime